Velkou dopravní nehodou skončila srážka čtyř aut u obce Sazomín na Žďársku. Dvacetiletý řidič totiž v pondělí odpoledne nedodržel dostatečnou vzdálenost před následujícím autem a srazil se s ním. Škoda přesáhla čtyři tisíc korun. Jeden řidič je zraněný.

Ilustrační. Dopravní nehoda. | Foto: HZSLK/Zdenka Štrauchová

Detaily k nehodě čtyř aut dále přiblížila policejní mluvčí Michaela Lébrová. „Vozidlo srážka odhodila vpřed do stojící škodovky. A tu to odrazilo do před ní stojícího Fordu. Jeho řidič zastavil kvůli dopravní situaci. Měl před sebou auta, která odbočovala. Při dopravní nehodě došlo ke zranění jednoho z řidičů,“ popsala dominový efekt.

Policisté provedli šetření, místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. „Provedenými dechovými zkouškami přítomnost alkoholu u všech řidičů vyloučili. Vlivem dopravní nehody došlo k předběžné škodě na zúčastněných vozidlech za více než čtyři sta tisíc korun,“ dodala mluvčí.