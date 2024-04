Osmatřicetiletý řidič Mercedesu Benz nezvládl ve středu večer řízení a havaroval mezi obcemi Ořechov a Křižanov na Žďársku. Při nehodě se zranil on i jeho spolucestující. Škoda přesahuje čtyři sta tisíc korun.

Řidič Mercedesu dostal ve velké rychlosti smyk a havaroval u Křižanova; Zdroj: Se souhlasem policie | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Podle policejní mluvčí uvedla, že řidič při projíždění levotočivou zatáčkou dostal kvůli nepřiměřené rychlostí smyk, který nezvládl. „Vyjel mimo silnici do travnatého příkopu, kde přední částí narazil do betonového mostku. Vozidlo se převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolujedoucí. Záchranka je převezla do novoměstské nemocnice,“ popsala.

Přivolaní policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče vyloučili požití alkoholu vyloučili. Při dopravní nehodě došlo k předběžné škodě přes čtyři sta tisíc korun. Dopravní nehoda byla s řidičem vyřešena uložením pokuty v příkazním řízení.