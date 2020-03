„Jsme z toho naprosto zoufalí. Den, kdy odletěl, byla středa a měl jít normálně do školy. My jsme byli do pátku v Itálii. Že se něco děje, jsem se dozvěděla od jeho třídního, který nás informoval, že Dominik nechodí do školy,“ svěřila se Deníku Marcela Wirthová.

Dominik chodil do čtvrtého ročníku průmyslovky ve Žďáře nad Sázavou. Měl před maturitou a dělal autoškolu.

Telefon je nedostupný

Od 24. ledna je po Dominikovi Wirthovi vyhlášeno celostátní pátrání. Česká policie ho hledá i ve spolupráci s Interpolem. „Naprosto se odstřihl od všech kontaktů. Jeho telefon je nedostupný, asi ho vyhodil. Poslední informace o jeho pohybu je ta, že přiletěl do Paříže a prošel turnikety ven z letiště. Od té doby vůbec nic,“ uvedla matka, která si absolutně nedokáže vysvětlit, proč její syn odletěl zrovna do Francie. „Vůbec nikdy o něčem takovém nemluvil. Nebyl ani na cestování, prakticky nikam nechodil. Neumí cizí jazyky.“

Záhadou zůstává i to, že do zahraničí odjel, přestože si sebou nevzal žádné osobní věci. Měl u sebe pouze školní batoh. Letenku si podle matky mohl koupit z peněz na autoškolu. „Měl devět tisíc, letenka stála tři tisíce. Vůbec nerozumím, co měl, či má v plánu. Vždyť nemá ani pas, aby mohl cestovat někam dál. Má jen občanku,“ líčila matka, která se neubránila slzám. Policie podle ní přišla s tím, že by mohl mířit do francouzské cizinecké legie. Jenže ani to jí k Dominikovi nesedí. „K vojenství a armádě neměl žádný vztah. Nedokážu si představit, že by byl ochotný snášet nějaký vojenský dril.“

Strach a zoufalství matky je o to větší, že bratr Dominika v roce 2009 zemřel na onkologické onemocnění. Bylo mu pouhých jedenáct let. „Je pravda, že se s tím dodnes nevyrovnal. Dost často kvůli tomu plakal,“ vzpomíná Marcela Wirthová.

Nejhorší pro ni je, že vůbec neví, co s jejím synem je. „Strašně by nás uklidnilo, kdyby se Dominik alespoň ozval a dal vědět, že je v pořádku. Ta nejistota je šílená. Nikdy se nikde netoulal,“ řekla Marcela Wirthová. Více informací nezjistila ani z jeho osobních věcí.

Letenka do Francie

Maminka nenašla ani žádnou jeho komunikaci na internetu, která by ji odpověděla na otázku, proč Dominik naprosto nečekaně a radikálně zmizel a opustil rodinu, aniž by to nějak vysvětlil. Podle matky neměl ani žádnou vážnější známost. „V notebooku jsme našli pouze to, že si koupil letenku. Odlet do Francie nám potvrdila policie. Jinak absolutně nic,“ popsala matka.

Zoufalství Marcely Wirthové sdílejí například i pracovníci společnosti Dlouhá cesta. Ti v projektu Barevný anděl pomáhali v roce 2010 vytvořit proměnu Dominikova pokojíčku po smrti jeho bratra. „Nikdo neví, co se stalo. Údajně by mohl být v legii, ale jsou to jen spekulace. Pro maminku to musí být hrozné chvíle,“ řekla Martina Hráská z Dlouhé cesty.

Pokud Dominik opravdu zamířil do cizinecké legie, z pohledu zákonů České republiky by se mohl dopustit trestného činu služba v cizí armádě se sazbou až na pět let. Promlčecí lhůta je u tohoto činu deset let.

Dominik Wirth se narodil v prosinci 1999. Je vysoký 185 až 195 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé vlnité vlasy a zelené oči.