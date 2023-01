Velkou zásluhu na záchraně jejího mladého života má dvojice lidí, která v krizové situaci zachovala chladnou hlavu. „Ve čtvrtek večer mne kontaktoval kamarád té dívky. Dostal od ní zprávu, že snědla větší množství léků, protože už nechtěla dál žít. Ptal se, co má dělat. Nikdy se s ničím podobným nesetkal a netušil, jak vážně to dívka myslí, a zda skutečně léky spolykala,“ popsal pro Deník Matěj, který má zkušenosti s inteligentními technologiemi a sociálními sítěmi. Celé jméno nechce uvádět, protože podle něj to není důležité a je přesvědčen, že obdobně by se zachovali i jiní lidé, kteří by se do takové situace dostali.

Důležité podle Matěje bylo, že věděli, o jakou dívku se jedná. Zjistit kde bydlí, proto bylo snadné. Oba společně pak přivolali záchranáře. Šlo ale o čas, navíc se objevila nečekaná situace, která mohla celou záchrannou akci zmařit. „Bohužel se stalo to, že když už záchranáři na místo jeli, dívka utekla z domu a nebylo jasné, kde ji mají záchranáři hledat. Naštěstí u sebe měla telefon, a díky tomu ji lékaři po nějaké době našli,“ popsal Matěj dramatické události.

Dívce se tak včas dostalo odborné lékařské pomoci, a pokus o sebevraždu přežila. „Podle informací, které jsem později měl, dívka údajně snědla desítky tablet. Měla to být dokonce dvojnásobná smrtelná dávka. Údajně šlo o minuty,“ dodal Matěj, který se jako hrdina v žádném případě necítí. „Udělal by to každý. Důležité je k tomu přistupovat tak, že jde o vážnou věc, nikoli o nějakou nemístnou srandu. Ten přístup je rozhodující,“ míní Matěj.

Proč se dívka k tak fatálnímu řešení rozhodla, není úplně jasné. Snad šlo o nešťastnou lásku. Po vyléčení budou s dívkou ještě pracovat sociální pracovníci a především psychologové, kteří se jí budou snažit pomoci situaci zvládnout. „V dnešní takzvané postcovidové době se mladí lidé potýkají s úzkostmi a nepohodou. Jde často o kluky a holky mezi dvanácti až šestadvaceti lety. Jsou to mnohdy křehké bytosti, které neví nebo se bojí svěřovat svému okolí se svými problémy. Proto by si jich měli především jejich rodiče více všímat a snažit se o komunikaci. Chodí k nám totiž děti, které rovnou říkají, že to rodičům nemáme říkat, a chtějí pomoci,“ nastínila ředitelka Střediska výchovné péče Střed z Třebíče Martina Bártová.

Přístup mladíka ocenil i místostarosta Ledče nad Sázavou Michal Simandl: „Nesmírně si vážíme činu a přístupu mladíka, kterému nebyl osud dívky lhostejný.“