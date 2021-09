Večer pak může dojít na několik minut k uzavření celé dálnice na Brno. „Ve 20.00 by měla firma Jerex započít s pracemi na vyproštění nákladní soupravy, kdy v místě bude omezena krajnice a pravý jízdní pruh, je rovněž možné, že bude nárazově omezen i levý jízdní pruh a to po dobu cca 10-15 minut,“ varovala řidiče policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

V deset hodin dopoledne začalo přečerpávání nákladu, kterým bylo sušené mléko, do přistavené nákladní soupravy. To si vyžádalo omezení provozu u krajnice, nárazově byl omezen i provoz v pravém jízdním pruhu. Havarovaný vůz totiž leží na 159,9 kilometru směr Brno mimo dálnici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.