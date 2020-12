K nehodě na Žďársku vyjížděli policisté v pátek 4. prosince dopoledne. Čtyřiadvacetiletý řidič dostal smyk a havaroval.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Budný

K nehodě došlo, když zrovna jel od Zvole směrem na Branišov, namrzlá silnice byla v tu chvíli už posypaná. „Na přímém úseku komunikace po projetí levotočivé zatáčky dostal řidič smyk. Ten nezvládl a přejel do levého silničního příkopu, kde s vozidlem narazil do dvou vzrostlých stromů,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že auto pak ještě narazil do dopravní značky a zastavilo se o další strom.