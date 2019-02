Puklice -Osmatřicetiletý muž, kterého měl srazit opilý mladík v Puklicích, bojuje v nemocnici o život.

Ilustrační foto | Foto: Trans Hospital Frymburk

Otec a syn z Puklic na Jihlavsku skončili v noci z pátku na sobotu na jihlavské záchytce. Předcházela tomu však vážná dopravní nehoda, v níž figuroval právě opilý mladý muž.

Devatenáctiletý mladík je podezřelý, že srazil v Puklicích chodce a těžce ho zranil. Kvůli opilosti putoval na záchytku.

Jeho otci se to nelíbilo a domáhal se synova propuštění. Neuspěl a na záchytce nocoval také on.

Nehoda v Puklicích se stala v pátek před desátou hodinou večer. Osmatřicetiletý muž, kterého srazilo auto, bojuje v jihlavské nemocnici o život. Podle posledních informací je jeho stav vážný a prognóza nejistá.

„Muže jsme do nemocnice převáželi s tržnou ránou na hlavě. Byl při vědomí, ale není vyloučeno, že se mohl jeho stav zhoršit,“ informovala ředitelka záchranné služby Vladislava Filová.

Z místa havárie zmizel do hospody

Podle policejní verze mladík projížděl obcí ve Škodě Octavii. Když zjistil, co se stalo, vystoupil z auta a šel na to upozornit lidi v nedalekém domě. Ti potom zavolali záchranku. Místo toho, aby mladík počkal na místě nehody, sedl podle policie do auta a odjel.

„Po podezřelém řidiči začali policisté okamžitě pátrat. Asi po třech hodinách ho objevili v restauraci v Puklicích. Byl opilý a agresivní. Proto jsme ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici. V krvi měl 2,34 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí Jana Kroutilová.

Zaměstnanci restaurace Deníku potvrdili, že k nějakému incidentu s policií došlo, ale podrobnosti neznali.

V sobotu kolem druhé hodiny ráno si ale na policii ve Vrchlického ulici pro svého syna přišel jeho opilý osmatřicetiletý otec. Na recepci začal vykřikovat a domáhal se propuštění svého syna.

„Muž byl agresivní. Nepomohlo ani napomenutí, aby toho nechal. Policisté mu dali dýchnout a naměřili 2,08 promile alkoholu v dechu,“ informoval jihlavský policejní mluvčí Miroslav Pecka.

Otec nakonec skončil na záchytce stejně jako syn a hrozí mu pokuta za přestupky proti veřejnému pořádku.

Jeho syna čeká další vyšetřování. Zatím nebyl obviněn, ale podle dosavadního šetření je pravděpodobné, že chodce srazil on. Hrozí mu obvinění za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Vyšetřovatelé nyní čekají i na to, jak se vyvine zdravotní stav sraženého chodce.