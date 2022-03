Tak nám to pěkně stoupá. Ceny v obchodech vyskakují do výšky ze dne na den. Pecen chleba za stovku? Brzy žádný problém. Ekonomové přicházejí s "překvapivý sdělením", že se prý zdražuje. To nikdo asi netušil? Bez nich bychom si toho nevšimli? Ministři jsou v pohotovosti. Monitorují situaci, vyhodnocují a diskutují. Kde bychom byli bez jejich tak důležité pomoci.

Pokud někdo kritizuje současný stav, drahotu, inflaci, amatérskou práci našich mocných má hned nálepku teroristy nebo rusofila. Přitom nejméně polovina národa tu stokrát citovanou průměrnou mzdu nikdy v životě neuvidí. Potraviny se prý zdražují proto, že zdražily pohonné hmoty. Je to pravda? Není to jen půl pravdy?

Ta zdražená mouka pochází z pšenice, která byla vypěstována loni. V době, kdy ještě zdražení pohonných hmot nebylo tak razantní. Možná, že jsme si toho nevšimli, že byly dožínky letos v lednu. Jestliže se tedy prodávají zásoby z minulých let, kdo na tom vydělává? Čeští zemědělci to asi nejsou. V médiích se objevují i informace, že na světových trzích cena ropy klesá. Proč u nás ne? Možná se nám to všechno jen zdá. Žádná drahota není, to jen my máme málo peněz.