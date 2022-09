Když před lety vznikl podnik Žďas, lidé se do Žďáru začali stěhovat za prací. Populace narostla několikanásobně. V menší míře se totéž dělo například i v 80. létech v Třebíči, kdy přijala obrovskou vlnu pracovníků dukovanské elektrárny. Nyní obě města naopak trápí úbytek obyvatel. Původní „žďasáci“ i „dukovaňáci“ míří do penze a mladí zkoušejí štěstí hledat jinde. Radní to přirozeně trápí – každý odchozí znamená snížení daňové výtěžnosti ve městě.