Ředitelství silnic a dálnic ČR letos vyprší smlouvy s některými odtahovými službami, co uklízejí z dálnic havarovaná auta i kamiony. A co bude dál? Ke slovu přichází kouzelné a všeobecně oblíbené slovíčko diskriminace.

Jestli máme věřit stížnostem Spolku odtahových služeb, tak ve stylu nové doby, kdy host téměř vyhazuje vrchního, už nesmí docházet k diskriminaci zahraničních řidičů. A to tím, že by byli nuceni využívat našich odtahových služeb. Měli by mít možnost vyžádat si odtah z domovské země. Svatá prostoto!

Ještě že řidiči snad budou mít víc rozumu, než ten kdo podobné nesmysly plodí jak na běžícím pásu a budou chtít být s porouchaným autem ze silnice co nejdřív pryč. Protože pokud doženeme takovou situaci do důsledků ad absurdum, pak máme šanci, že z pověstné dálnice D1 se stane nejdražší parkoviště v republice. Co parkoviště !Nejdražší kemp, kde budou kolony aut celé dny čekat, až řidiči havarovaného kamionu přijede pomoc z Rumunska nebo dokonce až z Turecka.