Akorát nás ta práce na parkovací koncepci otravuje a jediné, co za to je, že dostaneme od lidí vynadáno. A dojíždějící jsou nám ukradení, o jejich parkování ať se postará jejich zaměstnavatel. Takto se na nedávné diskusi o parkování v Jihlavě vyjádřil před desítkami lidí tamní radní David Beke.

Je fakt, že parkování v Jihlavě přerostlo únosnou mez. Silnice pro množství různobarevných čar spíše připomínají kresbu tříletého umělce a mnozí přespolní s nadsázkou říkají, že radši nechají stát auto v Brtnici, Rančířově či Kostelci a zbytek dojdou pěšky.

Plán Jihlavy pro přespolní řidiče: parkoviště na všech koncích města

Důvodem, proč Jihlava k pouličním omalovánkám přistoupila, byla dle Bekeho i neukázněnost řidičů. Ti mnohdy parkovali, kde se jim chtělo.

O neukázněnosti některých šoférů netřeba pochybovat, ale netřeba pochybovat i o tom, že si pan radní zadělává svým břitkým slovníkem na zlou krev. Jednak proto, že ne všichni řidiči jsou neukáznění, a jednak proto, že když už Jihlava nastolila tak drastická opatření, měla by naopak nabídnout i nějaké alternativy.

Přespolní nemohou využívat žádná velká záchytná parkoviště a nestačí ani fialové zóny určené hlavně jim. A zaměstnavatelé nemají vždy takové možnosti, o nichž pan radní sní.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Beke je známý svou pracovitostí. Ale chybí mu umění diplomacie. Kdyby své vyjádření trochu lépe formuloval, rozhodně by ho neubylo a posluchači by to přijali lépe. Ale poslat lidi takto do háje znamená, že v příštích volbách mohou pro změnu lidé poslat do háje Bekeho.