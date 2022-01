Stavba bude mít dvě etapy a vítěze té první, která má propojit výpadovku na Znojmo a na Třebíč, vybralo minulé vedení kraje již v září 2020. Loni však museli radní veřejnou zakázku na dodavatele úplně zrušit. Letos se jen vrátí o krok zpátky a požádají vítěznou firmu Metrostav Infrastructure o nové reference. I když jsou přesvědčeni, že jejich postup byl v pořádku.

Risk je zisk? Ne tak docela

Je nasnadě, že zájem o získání zakázky za miliardu je enormní. Donekonečna se odvolávat mi ale nepřijde jako úplně konstruktivní řešení. A to nejen proto, že ceny staveních materiálů raketově rostou.

Rukojmím jsou nyní obyvatelé města, které bude o něco déle obtěžovat tranzitní doprava i řidiči, kteří by po obchvatu mohli město rychle objet. Nyní se ale do nepříjemné situace dostává i hejtmanství, které může přijít o evropské dotace. Jde o více než čtvrt miliardy, která je však podmíněna tím, že bude obchvat stát do konce roku 2024.

Hejtman Vítězslav Schrek sice uznává, že jde o nepříjemnou situaci, nicméně věří, že se vše stihne, pokud se podaří podepsat smlouvu se zhotovitelem do půlky letošního roku. Nezbývá než držet palce.