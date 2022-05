Hezký asfalt si totiž vyžaduje práce na vozovce. To jaksi nejde bez uzavírky. A když se jedna ulice uzavře, zákonitě se zvýší provoz v jiné. Pokud se tedy řidiči tváří jakoby nic a nenapadne je zkusit MHD, kolo nebo jít pěšky. A přesně o tom je aktuální situace v Jihlavě – sešlo se více oprav na frekventovaných trasách a doprava vždy první den po nové uzavírce mírně kolabovala. Další den si ale někteří řidiči řekli, že zvolí jiný druh přepravy, jiní zapnuli chytrou navigaci, která jim ukázala lepší cestu a díky tomu i ti, kteří prostě mají svou cestu, měli plynulejší průjezd.

K uzavírkám Vrchlického, Tolstého a dalších ulic poslední týden přibyla Kosovská. K pracím na dálničním přivaděči se zavřel tunel. A řidiči nadávají. Nikdo neocení třeba to, že se město s krajem domluvilo a oprava kruhového objezdu u Kauflandu se o rok odsunula. Je jednodušší se za klávesnicí rozčilovat, že tunel se dá opravit rychleji, práce ve městě lépe zkoordinovat a taky by nemuselo být tak ošklivé počasí.

Jen jestli by nebylo lepší přeci jen vzít do ruky mobilní telefon a buď si s ním odemknou sdílené kolo nebo tam stáhnout navigaci pracující s dopravní situací. A respektovat, že se silnice nebo tunel samy neopraví a už vůbec ne přes noc. Psát na sociální sítě komentáře, že s tím kamionem stejně pojedu přes Jihlavu, to ničemu moc nepomůže. Spíše naopak.