Poté, co o případu Deník informoval, se na policistu na sociálních sítích snesla vlna kritiky, některé komentáře byly velmi ostré. I já jsem pro, aby dostal za svoji chybu odpovídající trest, ačkoliv je více než pravděpodobné, že ho hodně vytrestal již jen tragický konec celé nešťastné situace.

Policista ze Žďáru nechal uhynout služebního psa v rozpáleném autě

Rád bych se ale také na celém příběhu pokusil najít aspoň něco pozitivního. Léto začíná, tak snad tento případ dostatečně zviditelnil problematiku zavírání domácích mazlíčků do aut ve vedrech. Lidé si uvědomí, že podobné situace mohou končit fatálně a pejska radši nechají v bytě, i když ani tam mu v létě nemusí být zrovna nejlépe. Nebo nechají auto ve stínu a potom si pospíší, aby se do auta vrátili co nejdříve, když už to z nejrůznějších důvodu nejde udělat jinak.

Mohlo by tomu tak být, ale to by nesměla ve čtvrtek po sociálních sítích začít kolovat další fotka z Jihlavy. Tam nechal majitel psa v rozpáleném autě a odešel, prý nakupovat. Když se vrátil, starostlivé paní jen odsekl, co je jí do toho, kde má psa…