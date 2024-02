Barvy na bundách jsou oficiálně modrá a světle zelená. Určitá skupina lidí v této kombinaci hned vidí ukrajinskou vlajku, která má spodní polovinu žlutou a horní modrou. Tedy opačně, než jaký je design bund. Jestli snad má takové oblečení někomu dělat reklamu, tak v této podobě možná městu Písek v jižních Čechách, případně zlínské MHD. A nebo Mezinárodní biatlonové unii, pod jejíž záštitou se šampionát koná. To má na logu postavu biatlonisty v modré zeměkouli, kolem které je žlutý prstenec.

Přesto se prakticky od prvního dne na internetu objevují spekulace, proč nejsou děti v národním kroji a co asi má modrá a žlutá symbolizovat. A pak se poslanec z Vysočiny Radek Koten z SPD na svém facebooku v souvislosti s barvami bund zeptal, jestli je Nové Město ještě na Moravě, nebo už na Ukrajině. Vlna kritiky na sebe nenechala dlouho čekat a politik nakonec svůj příspěvek smazal. Reagoval i hejtman Vítězslav Schrek, který za komentáři pod jedním ze svých biatlonových příspěvků viděl nenávist primitivně komentujících lidí v praxi.

Tak trochu se zdá, že i když si fanoušci tento sportovní svátek naplno užívají, stále se najde dost těch, kteří si prostě musí na něco stěžovat, kritizovat, hejtovat. První dny, kdy se domácím biatlonistům zrovna dvakrát nedařilo, se zlobili na ně. Ale v neděli se dostala Markéta Davidové do nejlepší desítky, tak bylo třeba najít nové téma, na jaké se zaměřit. A našly se bundy, které na sobě nosí děti. Co to bude příště?