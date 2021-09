Hlad po stavebních místech nezastavil ani koronavirus. Spíš naopak, pozemky a domy se staly jakousi jistotou, kam se dají poměrně rozumně uložit peníze. Obce se snaží, mění územní plány tak, aby vyhověli poptávce a zabránili tolik nechtěnému vylidňování venkova.

Jenže pak je tu druhá strana barikády – úředníci a jejich nekonečné lhůty. A do toho věčné domácí kanceláře, karantény, izolace a nedej bože nemocenské a další pracovní neschopnosti. To se pak čekání na schválení změn územního plánu může proměnit v čekání na Godota.

Své o tom ví i na Velkomeziříčsku, kde jsou mnozí naštvaní, protože než vůbec kopnou do země, propadne jim hypotéka a pro ně to znamená konec snu o vlastním bydlení. Projevuje se tu zajímavá paralela, mnoho místních zastává názor, že raději budou mlčeti, než by řekli něco nepěkného byť pravdivého, protože úředníci si to zapamatují a pak už jim neschválí nikdy nic.

Přitom by jeden čekal, že toto „zlaté“ pravidlo téměř třicet let po sametové revoluci můžeme vesele pustit z hlavy. Jenže co kdyby náhodou a jak říká známé přísloví, mluviti stříbro, ale mlčeti, mlčeti zlato.