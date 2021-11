Někteří lidé brojí proti tomu, že většina radnic na Vysočině zdraží poplatky za odpadové hospodářství. „Nebudeme třídit,“ křičí. Třeba v Třebíči se poplatek zvýší ze 648 korun na 840 korun, v Jihlavě z 680 korun na 808 korun. Nutno dodat, že za osobu a rok. Rok – nikoli měsíc, ani týden, natožpak den.

Znamená to tedy, že Jihlavané zaplatí za měsíc o necelých jedenáct korun více, Třebíčané o šestnáct. Na týdny ani dny to nemá smysl rozpočítávat, dostali bychom se k haléřovým položkám. Co si koupíte za jedenáct korun? Malou čokoládu, velkou krabičku zápalek, pět rohlíků. A to nepočítám záležitosti, za které mnozí utrácejí zcela pravidelně, ale přitom zcela zbytečně. Pivo, panáky, cigarety…

Chápu, že jsou rodiny, které i těch pět rohlíků na osobu a měsíc musejí počítat. Ale naprostou většinu z nás tyto korunové položky přece nezabijí. Jistě, když se pak ukáže celkové číslo za rok, vypadá to už jinak – a proto se lidé hlasitě bouří. Ale vždy je potřeba vycházet z toho, co jsme platili dosud, a o kolik více zaplatíme příště.

Takže dříve než dotyční nespokojenci přestanou třídit odpad, nechť si spočítají, jaká malichernost je k tomuto rozhodnutí dovedla. Snad si své rozhodnutí rozmyslí.