Když si někdo v hospodě poručí točené pivo do půllitru, zaplatí daň deset procent. Stejná daň je, když si do sklenice nalije nealkoholické pivo z plechovky nebo lahve. Pokud si ale bude chtít odnést domů v té plechovce či lahvi, v kelímku nebo ve džbánu nealko pivo, bude to patnáct procent. Ovšem když bude chtít alkoholické pivo, bude to jednadvacet procent. Stejná sazba je pro nalití alkoholického piva z plechovky či lahve do sklenice v hospodě. Zdá se to jako nesmysl, ale přesně tak to dosud funguje.

Češi však mají pod čepicí. Takže když si chtějí odnést domů dva litry v petce, poručí si čtyři velká piva a pak si to přelijou. Bude to pěnit, něco skončí na zemi, ale za tu úsporu to přeci stojí. Takové alchymii bude však už brzy konec. Dobrá zpráva je, že tento pozůstatek z doby covidové připomínající úlohu z ekonometrie s Novým rokem skončí. Horší už je, že všechno pivo bude zatíženo jednadvaceti procenty.

Nedá se nic dělat, vláda se snaží šetřit a někde peníze vzít musí. Ti, kteří zajdou do restaurace na oběd a dají si k němu zlatavý mok, říkají, že jim těch pár korun nevadí. Ostatně ono se to v ceně oběda za několik stovek ztratí, stejně dávají dýško. Je ale možné, že pivařům, kteří si za večer dají dvacet kousků, to poleze do peněz trochu více. Kdyby jim to přeci jen vadit začalo, můžou vyhlásit stávku. Nebudou v této době zdaleka jediní.