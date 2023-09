Jiří Kašpárek | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Pomalu, ale důstojně. To je heslo dvaaosmdesátiletého sportovce Aloise Bradáče ze Žďáru nad Sázavou. I v pokročilém věku se hýbe, jako by byl o desítky let mladší. Znovu to dokázal při faraónském běhu na Zelenou horu, kde byl suverénně nejstarším účastníkem.

Přes osmdesát schodů zvládl vyběhnout plynule bez zastavení. Nahoře pak hýřil nakažlivým úsměvem a optimismem. Jenže ačkoli je zkušený běžec, nemusel už vůbec na Zelené hoře být.

V době karantén pro jistotu býval doma v bezpečí a tréninky spolu s pohybem venku omezil. Když pak zákazy opadly, mohl nadále zůstávat v pohodlí domova. Jako mistr Evropy už nemusel nikomu nic dokazovat. Přesto se k aktivnímu pohybu vrátil. Pomalu, ale důstojné.

Tím byl inspirací pro mnohé přítomné pod Zelenou horou. Zároveň díky tomu může sloužit jako vzor pro ty, kteří zatím nemají takový pozitivní vztah k pohybu. Zatímco Bradáč jako veterán obsazoval na závodech v Evropě přední příčky, Češi se v Evropě dostali na přední příčky ohledně nadváhy a obezity.

Na zvrácení situace přitom nejsou potřeba šílené fyzické kousky. Naopak stačí nezůstávat jenom v pohodlí domova a párkrát do týdne třeba vyrazit na procházku nebo si zaběhat. Pomalu, ale důstojně.