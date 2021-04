Znamená to pro ně zaplatit firmě za kácení a zpracování dřeva, investovat do stavby oplocenek, zajistit nákup sazenic stromků a uhradit jejich následné sázení. Většinou dvakrát ročně se pak musí stromky vyžínat, aby nezarostly plevelem a na zimu ošetřit tak, aby se zamezilo jejich okusování lesní zvěří.

To vše stojí peníze a výsledná cena se mnohdy vyšplhá až na statisíce. Peníze za prodej dřeva stačí sotva tak na úhradu kácení. Oplocenky, sazenice a sázení, vyžínání a další nutné práce musí pak vlastník lesa uhradit nejprve z vlastní kapsy. Po provedení jsou zatím různé možnosti čerpání dotací na konkrétní činnosti, ale mnohé z nich již začínají být kráceny a dá se očekávat, že tento stav bude pokračovat.

Vlastník má ale povinnost les znovu vysázet. Pokud by se snad zpěčoval, že na to nemá, stát si na něj došlápne. Pohrozí mu vysokými pokutami. Zalesňování je prý totiž hlavně v zájmu samotného vlastníka. Je to jeho investice do budoucna. Za takových sedmdesát let si může les vytěžit a dřevo zpeněžit. Pokud tedy bude ještě naživu.