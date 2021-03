Už od počátku března se z rozkazu vlády testuje i na Vysočině na covid ve firmách i na úřadech. Vzhledem k tomu, že nemocnice v kraji jsou testováním zahlcené, využívají zaměstnavatelé nabídky specializovaných firem. A to je zajímavé. Hlavně jakým způsobem soukromníci testy provádějí. Pokud ze slin, žádný problém, ale jestli se jedná o takzvané šťoury do nosu, není na škodu zbystřit.

Štěpánka Saadouni. | Foto: archiv Štěpánky Saadouni

Ještě nedávno se nám v nosech mohli šťourat pouze astronauti v kosmickém obleku se zdravotnickým vzděláním v testovacích stanech u nemocnic. Ale u soukromých firem, které nabízejí podobný druh testu, je třeba se ptát, jestli ti „nosošťourové“ mají vůbec odborné vzdělání. Jestli to nejsou nějací rekvalifikanti, co zavádění tyček do nosu trénovali někde v řeznictví na zmrzlé vepřové hlavě.