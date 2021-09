Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

S začátkem září opět usedají tisíce dětí do školních lavic. Opomeneme-li koronavirovou krizi, je to jedna z mála jistot – v šesti letech děti, v tu chvíli ještě nadšené, usednou do školních lavic a pak mají na devět až zhruba dvacet let o „zábavu“ postaráno. Program na každý den kromě víkendů, státních svátků a prázdnin mají daný.