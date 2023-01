Zdeněk Ryšavý je starostou Okříšek již třináct let, dříve byl i místostarostou či krajským zastupitelem. Na rozdíl od mnoha politiků převlékajících kabáty dle nálady ve společnosti, je už od sametové revoluce členem ČSSD. Zažil chvíle její největší slávy, neopustil ji ale ani nyní, v nejhorší době od jejího vzniku.

Ryšavý je známý tím, že si stojí za svými názory, ať jsou jakékoli. V prezidentské volbě se rozhodl podpořit Danuši Nerudovou. Když neprošla přes první kolo, sdělil, že upřednostní Petra Pavla před Andrejem Babišem. Prohlásil to na svém soukromém facebookovém profilu, nikoli facebooku Okříšek. I tak se na něj od řady lidí sesypala lavina kritiky, že tím prý podporuje Fialovu pravicovou vládu. Jiní se ho ale zastávali.

Socialisté na tom nejsou vůbec dobře. Populistické ANO se ze strany zaměřené na podnikatele přeměnilo na rádobylevicovou stranu. Když bylo ve vládě s ČSSD, dokonale vysálo její program a vymazalo ji z politické mapy. Tradiční levice tak zcela zmizela.

ČSSD si zkusila voliče získat progresivistickou politikou, na to ale lidé neslyšeli. Přitom stačilo jediné – držet se svých desítky let osvědčených zásad, hájit svůj program, stát si za svými názory a neustupovat. Přesně to dělá Ryšavý, což je vidět i na Okříškách samotných. Chce-li se tedy ČSSD někdy vrátit na vrchol a zase dominovat levici, potřebuje právě zásadové politiky jeho typu. Nikoli půtky a výčitky.