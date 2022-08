Počmárali památník v Přibyslavi. Nemá cenu rozebírat co na něm stojí, ale zajímavé je, co si o tom myslí někteří obyvatelé v Přibyslavi. Podle jejich názoru nejde o čin potrhlého Putinovce, ale trapný pokus zbavit se památníku v centru za každou cenu. Pro ty, co nebydlí v Přibyslavi a neznají mapu, připomeňme, že památník je tam pro určité skupiny lidí trn v patě. Když na něm stál sovětský voják se samopalem, dalo se to chápat. Ale voják jedné temné noci zmizel.