Mezi mnohými obyvateli Brtnice na Jihlavsku teď asi panuje rozčarování. Miroslava Švaříčková, která vedla toto třítisícové městečko v posledních osmi letech, skončí se svou ODS v opozici. A to i navzdory tomu, že brtnická ódéeska letos zaznamenala největší úspěch – a že Švaříčková jako vždy získala nejvíc preferenčních hlasů.

Starostou bude Jan Přibyl z uskupení MYHA. Minulé čtyři roky zastával pozici místostarosty, nyní se však na koalici domluvil s konkurencí. Díky této kličce se dostal na post nejvyšší, zatímco svou někdejší spojenkyni hodil přes palubu.

Změna ve vedení Brtnice: Miroslavu Švaříčkovou vystřídal Jan Přibyl

Brtnice je malá, ale je to velmi pulzující městečko žijící mnoha zajímavými akcemi. A i ti místní, kteří ODS nevolili, přiznávají, že to bylo hlavně díky Švaříčkové. Ta nejenže pomáhá zdejším spolkům tyto akce organizovat, ale neváhá se do nich zapojit i přímo. V historickém průvodu tedy chodila převlečená za dvorní dámu a při akcích pro děti za čarodějnici. Tato lidskost, s níž byla pro každou legraci, jí mezi lidmi zaručovala značnou popularitu.

Město za její éry dbalo i o památky, za což si vysloužilo řadu ocenění, vzkvétala i zdejší základní škola. Přibyl tak bude mít hodně těžký úkol – bude muset přesvědčit lidi, že se Švaříčkové přinejmenším vyrovná, čímž aspoň trochu ospravedlní svůj politický veletoč. Pokud se mu to nepovede, pak má Švaříčková velkou šanci, aby se za čtyři roky vrátila do čela města. Jen během té doby nesmí zahořknout.