Zmínil jste, že se český tým po vstřelené brance více zaměřil na defenzivu. Jak jste to viděl z tribuny, byl to herní plán, nebo to vyplynulo ze hry? Určitě to druhé, protože soupeř měl obrovskou kvalitu. Když vidíš ty hráče, třeba jejich beky, co všechno si na útočné modré dovolí… Jsou nesmírně ofenzivní, proto to nebylo o tom, že by naši chlapci chtěli bránit. Byl to zápas o všechno a soupeř do toho vletí, hraje na maximum, tak nezbývá nic jiného než bojovat na více než sto procent a uhrát to.

Jak vypadal vítězný duel s USA z vašeho pohledu z tribuny? Američané mají silný mančaft, ale půlku zápasu jsme byli důraznější, měli jsme malinko více ze hry, dali jsme do toho větší srdíčko. Zhruba od poloviny zápasu, jakmile jsme dali gól, jsme se více soustředili na obranu. Všichni to perfektně odbránili, navrch stál v brance výborný Lukáš Dostál.

O atmosféře, která v aréně panovala, se asi nemusíme bavit? Už tak výtečná atmosféra postupně ještě graduje. Ve čtvrtek to byl zápas o všechno, protože prohra by znamenala neúspěch na šampionátu. Takový už ten systém prostě je. Můžete ve skupině všechny zápasy vyhrát, ale pak přijde čtvrtfinále, tým prohraje a celé mistrovství se hodnotí jako neúspěšné.

Jak se vám zamlouval výkon syna Martina?

Rozhodně mu nechci nějak umetat cestičku, ale hraje výborně. Zkraje, v tom prvním utkání po příletu na šampionát, mu ještě tolik nejeli nohy, ale už proti Kanadě hrál velmi dobře. Hraje v první řadě pro tým, to ale všichni hráči v něm. Ať už jde o první či čtvrtou lajnu, ale třeba i Davida Pastrňáka, všichni se obětují pro mančaft, v kabině je skvělá parta.

Ta je pro konečný úspěch pokaždé jednou z klíčových věcí…

Co vím od Martina, je tam opravdu úžasná symbióza. Ti kluci se neustále schází, tráví spolu čas na pokojích, k tomu výborní trenéři, realizační tým, perfektní kustodi, všechno klape na jedničku.

Cenné určitě bylo i to, že jsme Američanům, kteří přivezli pomalu to nejlepší, co mají k dispozici, nedovolili vstřelit branku.

Líbilo se mi, co po utkání řekl náš trenér Radim Rulík. Tedy to, že nás za mořem nepozvali na další ročník Světového poháru, přičemž USA sem přivezli základ týmu, který by se na něm měl představit. A my je porazili. (smích) To je to, co v českém hokeji potřebujeme, silné lidi ve vedení, kteří si věří, to se mi moc líbí.

Kouč Dostála z Komety: Když si stoupl do branky, bylo vidět, že v něm něco je

Před námi je vyvrcholení celého turnaje, jak vidíte šance českých hokejistů?

Věřím v zisk zlatých medailí. Důležité pro to je, že kluci tvoří skutečný tým, individuality se podřídili mančaftu, k tomu ta neskutečná podpora fanoušků. Opravdu tomu věřím.

Případné čtvrté místo by asi bylo v tomto kontextu neúspěchem?

Neúspěch by to nebyl, ale zklamání určitě ano. Myslím, že v hlavách se našim hráčům po čtvrtfinálové výhře pořádně ulevilo, hrajeme až do konce turnaje. Budeme se rvát o medaili, jak už jsem říkal, myslím, že výhoda je nyní na naší straně.

Co říci na konto našeho semifinálového soupeře? Švédové v základní skupině suverénním způsobem všechny zápasy vyhráli, ve čtvrtfinále je ale hodně potrápili nevýrazní Finové. Jak vidíte naše šance?

Švédsko tu má top tým, o čemž svědčí i to, že všechny dosavadní zápasy vyhráli. Je to podobná kvalita jako USA. V současnosti se ale ty týmy detailně znají, veškeré aspekty hry soupeřů se rozebírají do těch nejmenších detailů, těžko se něčím překvapit. Já ale klukům věřím, psychická výhoda je teď na naší straně.

Kde bude vrchol mistrovství sledovat Martin Nečas starší, zůstáváte v Praze?

Samozřejmě, zůstáváme tu až do konce, chceme to všechno prožít naživo na stadionu. Je to oslava hokeje, je pecka, jak se celý národ semkl, celá republika doslova žije hokejem.