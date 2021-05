Jeho hodnocení našich tří dosavadních vystoupení je lakonické. „Nehrajeme dobře. Před mistrovstvím nás výkony i výsledky nároďáku hodně navnadily, ale start do šampionátu se nám příliš nepodařil,“ mračil se Sobotka.

Příčinu by našel. „Na vině je v první řadě psychika. Pokud bychom třeba na úvod proti Rusku něco uhráli, bylo by to jiné. Ale teď je to pro hráče poté, co se jim ze všech stran předhazoval zisk medaile, poměrně obtížné. Navíc někteří z nich jsou ještě pořád hodně mladí, o to to mají těžší,“ komentoval.

Důkazem byl podle jeho slov hlavně pondělní, byť šťastně vítězný, duel s Běloruskem. „Myslím, že proti Bělorusku, pokud už bychom měli na kontě nějaký bod, by to bylo úplně jiné utkání. Klepou se nám ruce, z toho následně vyplývají chyby. Je to ale jen můj názor, nejsem u týmu, takže nevidím, co se uvnitř něho děje. To, že nám skoro nic nevychází, je ale fakt.“

Hlavně předpokládané opory týmu zatím zaostávají. „Tahouni typu Vrány či Kubalíka nejsou v takové formě, v jaké by měly být. Je pravdou, že za sebou mají v sezoně šedesátku zápasů na úzkém kluzišti, a najednou nastoupí na takové letiště,“ měl pro jejich slabší výkony pochopení.

Ovšem pouze částečně. „Větší kluziště je pro všechny stejné, nemůžeme se na nic vymlouvat,“ zdůraznil.

Za zásadní považuje Sobotka čtvrteční duel proti Švédsku. „Pokud nebudeme se Švédy bodovat, tak jen těžko do čtvrtfinále postoupíme. Pro nás to bude klíčový zápas, v něm asi potřebujeme získat všechny tři body. Jakákoliv další bodová ztráta by mohla být problémem,“ uvědomoval si.

Před začátkem šampionátu věřil kouč Plamenů v medaili. Co nyní? „Teď už nevím, zda bych si na ni vsadil, ale nezbývá nám, než věřit. Že bych však byl po těch třech zápasech nějakým velkým optimistou, to se nedá říci,“ neskrýval.

Letošní mistrovství podle jeho slov nemá vyloženého favorita. „Udála se spousta překvapení. Tak, jak bylo dříve pokaždé dopředu skoro jisté, že vyhraje jeden ze čtyř či pěti mančaftů, letos bude pole adeptů na titul mnohem širší,“ dodal Sobotka.