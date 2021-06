V minulosti už tři sezony v týmu Peterborough Phantoms strávil ve druhé anglické lize hokejista Petr Štěpánek. Po pauze v uplynulém ročníku se do ní pak v srpnu opět vrátí. Ostrovní hokej tudíž velice dobře zná. „Hokej se vyrovnává, úplné outsidery už na šampionátu nenajdete. Právě výkony a výsledky Britů na tom letošním jsou toho jasným důkazem,“ vysvětloval jednatřicetiletý útočník.

Proto jej středeční výhra 4:3 Velké Británie nad Běloruskem, které přitom naši reprezentaci o dva dny dříve řádně potrápilo, nepřekvapila. „Úplně neznám kvality Bělorusů, ale čekal jsem, že proti těmto mančaftům Britové nějaké body získají. Favority by asi trápit neměli, ale bodovat určitě budou. Jestli jim ale třeba my nenaložíme pořádný ranec, budou se mi na ostrovech smát,“ popsal.

V reprezentačním kádru ostrovního celku je několik hráčů, které Štěpánek dobře zná. „Proti několika klukům jsem nastupoval, se dvěma jsem pak dokonce hrál v jednom týmu,“ potvrdil.

Shodou okolností jde v obou případech o beky. „S obráncem Swindlehurstem jsem hrál v jednom týmu při mém angažmá v Austrálii. Byl to šikovný hokejista, třeba v naší extralize by se určitě neztratil, jeho nominace mě ani moc nepřekvapila,“ popisoval.

To samé ovšem nemohl říci ve druhém případě. „Tetlow je hodně urostlý, má snad dva metry a k nám do Peterborough přišel proto, jelikož se v první anglické lize neprosadil. To už o jeho kvalitách něco vypovídá, takže u něj jsem docela koukal, když jsem zjistil, že je na šampionátu,“ neskrýval.

Naopak dosavadní výkony české reprezentace jsou pro Štěpánka rozčarováním. „Byl jsem optimistou, dokonce jsem nás při tipovačce mezi kamarády dával na první místo. V přípravě se nám dařilo, skvělý gólman, výborní útočníci, opravdu jsem neměl důvod nám nevěřit,“ přemítal.

Stále ještě ale věří, že se svěřenci trenéra Filipa Pešána proberou. „Ještě není konec, rozhodne čtvrteční duel se Švédskem. Pokud jej zvládneme, nemusel by pro nás turnaj vůbec dopadnout špatně,“ burcoval.

A jak odhaduje výsledek vzájemného souboje mezi Českem a Velkou Británií? „Měli bychom mít určitě navrch, vždyť máme na mistrovství hráče z NHL či KHL. Ten rozdíl v kvalitě by měl být jasně vidět. Ale je to sport, stát se může cokoliv. Měli bychom Brity jasně porazit, před šampionátem jsem tipoval naši výhru 7:1. Nerad bych při návratu na ostrovy poslouchal nějaké řeči na naši kvalitu, i za těsnou výhru by se mi tam vysmáli,“ pousmál se Štěpánek.