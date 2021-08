Tři hodiny po vítězném finále ještě dlel Petr Lacina s Lukášem Krpálkem na dopingové kontrole. Nad výkonem svého svěřence se dlouholetý šéftrenér české reprezentace doslova rozplýval: „Výkon Lukáše byl fenomenální. Neudělal jedinou chybu a soupeře v tom naprosto vykoupal, i když to bylo hodně náročné,“ komentoval Lacina průběh olympijského turnaje.

Co zdobilo Krpálka ve čtyřech náročných zápasech nejvíce? „Měl znovu dokonalý tah na bránu. Za vítězstvím si šel a soupeřům prakticky nic nedovolil. Měli jsme je dobře načtené. Lukáš k tomu přidal dokonalý taktický výkon a každého soupeře hodil. V pravou chvíli vždy propojil sílu s technikou,“ vypočítával rozhodující momenty účastník olympijských her v Atlantě.

Ke skvěle zvládnuté taktice patřily i opatrnější vstupy do zápasů. V nich Krpálek skoro programově sbíral od rozhodčích napomenutí. K panice však nebyl důvod. „Tihle protivníci mívají v úvodu utkání velikánskou sílu a je ohromně těžké se proti nim prát,“ vysvětluje Lacina. „Lukáš je naopak spíš vytrvalostnější typ, takže v úvodu často prohrává. To se ale samozřejmě nic neděje. Navíc tady na olympijských hrách se tolik netrestalo, šetřili s trestama a nechávali průběh duelu na závodníkách. Aby si to rozhodli oni sami. Takže vždy, když byl trestán, tak to bylo po právu, ale patřilo to k vývoji utkání.“

Třicetiletý jihlavský rodák získal druhou zlatou olympijskou medaili v řadě. Po triumfu v polotěžké váze v Rio de Janeiru přidal vítězství i ve váze těžké. Krpálka nesrazila ani velká očekávání od jeho vystoupení. Turnaj zvládl bravurně bez patrné nervozity. „Jestli jsem se něčeho bál, tak to byla právě nervozita, která by ho mohla svazovat,“ potvrdil Krpálkův trenér. „Nestalo se ale tak, byl úplně v pohodě. Nebyla tam v tomto směru žádná brzda a mohl do toho dát vše co obvykle.“

Nyní již dvojnásobný olympijský vítěz (i mistr světa) získal před klíčovými souboji o medaile výrazný pozitivní doping. Zlatou medaili vybojoval jeho dlouholetý kamarád Jiří Prskavec. „O Jirkově úspěchu jsme věděli. Sledovali jsme v jídelně textový online,“ prozradil Lacina. „Bylo to asi hodinu a půl před semifinále a bylo to příjemné i povzbuzující. Pamatuji si, že v Riu jsme se na něj byli podívat. Tenkrát se stále čekalo, kdo první získá medaili. Jirka to tam tenkrát rozbil a Lukášovi tím hodně pomohl. A jsem přesvědčen, že nám pomohl i tentokrát.“

Krpálkův triumf je cennější o to více, že si ho vybojoval v judistickém chrámu - hale Nippon Budókan. V místě, kde před dvěma lety triumfoval i na světovém šampionátu. „Lukášovi hala sedí a je jeho oblíbená. Celkově má rád Japonsko, a Japonci mají rádi jeho. A vyhrát olympijské hry v judu v Tokiu, to je úplně nejvíc. Navíc si vezměte, že v mužích bylo sedm kategorií a pět jich vyhráli Japonci. V ženách to bylo snad ještě výraznější. Jejich dominance byla obrovská a jsem rád, že to Lukáš pomohl trošku zastavit,“ dodal trenér Lacina.

Hlediště haly bylo sice pochopitelně téměř prázdné, přesto zde Krpálek své fanoušky měl. Část české výpravy svému favoritovi fandit přišla. „Bylo to příjemné, vytvořili hodně hlučný hlouček a na konečném výsledku se také podíleli,“ uzavřel zlatý olympijský závod Petr Lacina.