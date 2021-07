Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Lukáš Krpálek dorazil na letiště bez své rodiny. „Vstával jsem brzy ráno a ještě jsem si odjel trénink. Ráno jsem děti neviděl, jen manželku,“ citovala agentura ČTK jediného českého vítěze z předešlé olympiády.

Příprava na olympiádu byla kvůli covidu hodně krkolomná. „Byla tam v jejím průběhu spousta změna. Do poslední chvíle jsme nevěděli, kam pocestujeme. Věřím ale, že příprava přinese to, co bychom všichni chtěli,“ uvedl nedávno Krpálek.

Nejen proto šel ještě před odletem na brzký ranní trénink. Šlo také o součást procesu přípravy na změnu časového pásma. „Doufám, že i díky tomu celý dlouhý let prospím a pomalinku se začnu přetáčet. Přiletíme do Japonska někdy v půl osmé ráno a předpokládám, že nás trenér nenechá spát přes den,“ prozradil judista.

Jihlavský rodák Krpálek patří tradičně mezi největší hvězdy české výpravy. Vzhledem ke zmíněným komplikacím ale přímo o obhajobě nehovoří. „Těším se na vše, co nás čeká. Nějaký velký tlak na sebe neberu. Chci ze sebe vydat maximum a odjíždět s tím, že jsem nemohl udělat více. Budu bojovat a udělám vše pro to, abych byl co nejlepší. Když to nevyjde, tak to nevyjde. Nechám ale na žíněnce všechno,“ slíbil Krpálek.