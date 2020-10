Škola v nemocnici se od té tradiční velmi liší. Jsou tam děti všech věkových kategorií. Navíc každé z nich má nějakou tu bolístku. „Nejedná se o klasické vyučování, spíše jde o to, děti zabavit a přivést na jiné myšlenky. Snažím se, aby nemyslely na bolest, na to, co je právě trápí, a jaká nepříjemná vyšetření je čekají. Nebo na to, že se jim stýská. Dětem nabízím činnosti dle jejich věku. Využíváme knihy z naší knihovny, pracovní listy, různé encyklopedie. Samozřejmostí jsou společenské hry, a také nepřeberné množství materiálů, ze kterých mají děti možnost vyrábět a tvořit. Když dítěti jeho zdravotní stav dovolí být v naší herničce, pracujeme tam. Jestliže dítě do herny nemůže, musím pro něj volit takovou činnost, aby mohlo pracovat v posteli,“ vysvětluje Kateřina Nováková.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová