Vlasta a Ivan Řádkovi sestavují rodokmeny. Už deset let

Vlasta a Ivan Řádkovi ze Svratky tvoří rodokmeny. Se svým koníčkem začali poté, co odešli oba do důchodu, a pokračují v něm už deset let. Začalo to v podstatě úplně nevinně, to když jednou doma objevili staré dopisy z Ameriky. „Začali jsme tedy pátrat po manželčiných předcích, kteří se kdysi do Ameriky odstěhovali. Podařilo se nám znovu navázat kontakty, vyměnili jsme si spoustu dopisů a oni nám pomohli dohledat jména dalších příbuzných,“ popisuje začátky společného pátrání po předcích Ivan Řádek.