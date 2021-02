Největší změnou ve Velkém Meziříčí, oproti působení v Bystřici, pro mě byla hra na jediného útočníka. To jsem do té doby neznal, ale postupem času jsem si na to, myslím, poměrně zvykl.Zdroj: archiv Deníku

Největší změnou ve Velkém Meziříčí, oproti působení v Bystřici, pro mě byla hra na jediného útočníka. To jsem do té doby neznal, ale postupem času jsem si na to, myslím, poměrně zvykl.