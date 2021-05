Zdroj: Filip Šustr

Jeho tělo nese i stopy dobrovolnické činnosti, které se Filip Šustr aktivně věnuje. „Je důležité pomáhat lidem okolo sebe. Pomáhám na více místech v kraji. Chodím do domovů seniorů. Ve Žďáře nad Sázavou za jedním pánem a dvěma dámami. Povídám si s nimi. A taky jezdím do domova seniorů k Jihlavě. Tam nejčastěji hrajeme člověče nezlob se. Anebo ruské kuželky. Jezdím i za mentálně a tělesně postiženou Verunkou do Křižanova. Tehdy to vzniklo v rámci krajské kampaně na dobrovolnictví. Při fotografování byla jednou z modelek. Sháněli k ní tehdy dobrovolníka. Muže a potetovaného. Tak jsem šel do toho,“ popisuje Filip Šustr.