Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

František Hynek už má rozepsané i další dílo. Mudrlanti, jak se bude nová knížka jmenovat, vyjdou v příštím roce. „A ve svém počítači mám i mnoho dalších materiálů. Mimo jiné i takových, které se nějakým způsobem týkají mého života. Knihami mohu sdělovat, co se mi líbí, čeho by si lidé měli všímat, nad čím by se měli alespoň pozastavit. Vadí mi, když lidé nepřemýšlejí a jen přijímají to, co se jim předkládá, aniž by se ptali proč. Vadí mi, že se řeší důsledky, aniž by se kdokoli ptal po příčinách. Vadí mi, že lidé považují přítomný stav jako normální, aniž by si kladli otázky. Aniž by si uvědomili, že budoucnost je jeden velký otazník. A dost možná, že otazník s velikým vykřičníkem. A proto píši a kladu otazníky. Svět je takový, jaký je, ale mohl by být lepší,“ uzavírá František Hynek.