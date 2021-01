Zdroj: archiv Jiřího Zavřela

Se včelařením jsem začal v roce 1998. Do té doby jsem se tomu bránil. Spadl jsem do toho najednou. Dříve to dělal tchán. A když zemřel, tak to padlo na mě a na švagra. Neměli jsme žádné zkušenosti, ale říkali jsme si, že když to tchán celý život budoval, tak to nemůžeme nechat jen tak být.