První antikvariát jsem otevřel v lednu roku 2001, měl jsem pronajatou malou místnost dvakrát pět metrů v Dolní ulici. Potom jsem se ještě stěhoval do větší místnosti ve stejném domě, ale tam mě tížil stále více stoupající nájem. Pak jsem se náhodou dozvěděl, že město hledá využití pro interiér Štáflovy chalupy, tak jsem ještě s kamarádem, který podniká v oboru levných knih, podal žádost. Dopadlo to dobře, zástupcům města se náš návrh líbil, a tak jsme se na konci roku 2001 stěhovali do Štáflovy chalupy. Kamarád začal mít více podnikatelských aktivit, takže dva roky poté už zůstaly jen staré knihy.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni a Igor Domkář