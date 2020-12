Zdroj: archiv Martina Sobotky

V dresu Počítek jsem začínal moji fotbalovou kariéru v nejnižší 4. třídě, známé též jako liga pralesa. A byl jsem úspěšný, dotáhl jsem to až do okresního přeboru. (směje se) Do Počítek se dodnes rád jezdím jako divák podívat.