Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Zpočátku se prý jako chlap nedokázal srovnat s tím, že vše, co je jeho úkolem, neumí. Nebo tomu nerozumí. „Dnes už je to daleko lepší. Naučil jsem se přiznat sobě i ostatním, že všemu nerozumím, a naučil jsem se to i říkat druhým. Nejvíce mě naplňuje možnost být blízko lidem. Poznávat je, jejich osudy a hledat možnosti, jak jim mohu pomoci,“ svěřuje se Vladimír Jindra.