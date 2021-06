2. Tančit začala v těhotenství.Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

„Začala jsem tančit, když jsem byla těhotná. Takže to už je dvacet let. To byl orientální tanec u nás ještě na úplném začátku. Deset let jsem se pak tancem živila. Teď už mi z mé taneční profese zbyla jen jedna skupina žen. To ale už není jen o tanci, ale také o přátelství a setkávání. Tanec nás dal ale dohromady,“ podotýká Regina Valentíková.