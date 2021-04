Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Hotová jitrnice následně putovala do vařící vodní lázně. „Po dvaceti minutách jsme jitrnici vytáhli, zchladili a přemístili na stůl. A teprve poté nastalo to nejtěžší - přendat jitrnici do speciálně vyrobeného držáku. Ten nám připravil rodinný truhlář. Byl to boj, ale podařilo se to přesně tak, jak jsme si přáli,“ konstatuje Roman Landa.