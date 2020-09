Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Marie Sára Rajnošková ale neučí pouze v samotném domě přírody. Žáky a děti z mateřských škol i s jejich učiteli zve často i do přírody samotné. „Bereme je i na skály, třeba na Drátník. Je to sice poměrně náročné, ale líbí se jim to. I paní učitelky jsou nadšené, ve školce by tato výuka udělat nešla,“ říká Marie Sára Rajnošková.