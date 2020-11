Nejprve přišli na řadu afričtí šneci. Po nich další drobná zvířata - strašilky a lupenitky. A pak už to šlo ráz na ráz. „Se školou jsme jezdili na teraristické burzy po České republice a i do zahraničí. Například do německého Hammu, kde jsem si pořídil chameleona jemenského. Tím asi začala skutečná éra teraristiky. Po chameleonovi přibyli pagekoni řasnatí, gekoni létaví… A já si tak nějak pomalu říkal, že vlastně tomu všemu chybí už jen had. Když si na škole najdete ještě lásku, je to úplně konec. Protože u nás doma byl had pořád tabu, pořídil jsem ho k přítelkyni domů k Valentýnu,“ usmál se Tomáš Vodička.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová