To, co přišlo potom, se podařilo natočit. Několik hodin filmu a něco z toho je v bijáku. Celý film jsem viděl dvakrát. Ve Varech a v Praze. Je to hodně silné a není to jen retro. Je to náš příběh. Kamera zachytila asi to hlavní a hudba tomu dává naprosto novou dimenzi. Ale to, jak Šimon zvládnul zmáknout náš svět, to jsem zíral. To, jak jsme žili, to, co to pro nás znamenalo. To jsme tenkrát tak nevnímali.

Zdroj: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni a archiv P. Kottinga