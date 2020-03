Paní učitelka Blažena Šedá učila několik generací

Mezi nejkrásnější léta svého života počítá někdejší paní učitelka roky strávené mezi dětmi. Svou práci milovala. Čtyřicet čtyři let se snažila žáčkům ve školních lavicích vštěpovat nejen vědomosti, ale také národní hrdost a uvědomění. „Vzpomínám si na jeden školní výlet, to jsme jeli do Prahy. Ještě před odjezdem jsme děti poslali do přírody. Měly tam natrhat polní kvítí – kopretiny, zvonečky, kohoutky a další. To jsme pak svázali do kytic a dali do kbelíků s vodou. Naložili jsme je do autobusu a odvezli do Prahy. Dětem jsme neprozradili, co s nimi chceme udělat. V Praze jsme zamířili ke Slavínu. To už děti věděly, co budeme s kyticemi dělat. Jednu dostala Ema Destinnová, další Jan Štursa nebo Josef Václav Sládek. Mnoho hrobů českých osobností ozdobily tehdy kytice lučních květů z Vysočiny,“ připojuje další ze vzpomínek Blažena Šedá.