Na sport nedám dopustit, přiznal Gonda

Bez přehánění se může označit za vášnivého sportovce. Lubomír Gonda ze Žďáru nad Sázavou totiž propadl sportování, fotbalu v první řadě, už jako malý kluk. „Mám to štěstí, že mohu sportovat. A to není samozřejmost. Je fůra lidí, kteří by mohli a jaksi „nemají čas“, a jsou jedinci, kteří se i přes handicap snaží. A ti mají mou úctu,“ říká letošní šedesátník.

Jsem rád, že žiji ve sportovním prostředí, kde se většinou dokáže ocenit i dovednost třeba protihráče. Je normálem pomáhat si, povzbuzovat se. K tomu jsem vedl i své děti, tady jsem zrovna na fotce s dcerou Romčou.

Celým mým životem se vine nitka fotbalu. K němu mě přivedl můj starší bratr Fanda. Začínal jsem tak v šesti letech v žácích Žďáru, kde jsme byli opravdu výborná parta. Mým prvním trenérem byl Josef Sako, spravedlivej a fajn chlap.

V dorostu nás vedl pan Daniel Kolník. Sice nebyl nejlepším psychologem, na druhou stranu to s námi neměl jednoduché. Přece jenom nebyla spousta z nás zrovna vzorem v dodržování životosprávy. S odstupem času uznávám, že Danko byl výbornej trenér.

Má hráčská etapa ve fotbalovém klubu skončila už v dorostu. V mém životě nastala krátká etapa, kdy jsem sportoval minimálně. Do klubu jsem se posléze vrátil jako trenér. Zase jsme byli parta, tentokrát trenérů. Míra Mička, Dan Sekyra, Libor Kučera a já.

V roce 1986 jsem začal hrávat fotbálek s novou partou, ze které se stal tým BKS, zakládající tým Žďárské ligy malé kopané. Byla to nádherná doba. Liga, turnaje v Ostravě, Českém Krumlově, Praze, Dačicích a jinde.

Na tomto snímku z července 1989 jsme po čtvrtfinále poháru v Ostravě společně s hráči domácího týmu Pacifik. Roky ale šly dál a nastala skoro klinická smrt BKS. Neměl kdo hrát. Utkání jsme hrávali bez možnosti střídání. To nebavilo, ale ustáli jsme to.

BKS prožívá renesanci. Přišla spousta mladých a šikovných hráčů. Se Slávou Vašíkem jsem jediní, kteří prošli všemi ročník Žďárské ligy v dresu jediného týmu. A tak se stalo, že jsme se v roce 2018, po 26 letech, stali mistry. Snad nám ta parta zůstane.

Nadevše mám rád jaro a léto. Léto je čas různých turnajů malé kopané. To se dají dohromady kámoši napříč kluby z ligy a já si tak mohu zahrát v jednom týmu s velkými kamarády, Petrem Doky Drejčkem, Martinem Sobem Sobotkou a dalšími.

Letních turnajů jsme za těch spoustu let sjezdili opravdu hodně. Krásný turnaj býval v Radňovicích, podobný je také v Bohdalci, Křižánkách, ale i jinde. A za ty roky máme nějaké úspěchy.

Při sportu často vznikají také nová přátelství. Tady jsem na snímku s mými dobrými kamarády z Nové Vsi, sportovním novinářem Tomem Pohankou a Rosťou Novotným. Na hřišti jinak naši dlouholetí rivalové v dresu vždy nebezpečného Racomu.

Měl jsem i to štěstí, které někteří tátové nemají, zahrát si se svým synem. S Mírou se nám to podařilo. Vítězství na Grand cupu 2006 si moc cením. Šílené teplo, navíc v době, kdy tam hrálo až čtyřicet týmů. Od semifinále jsme navíc hráli bez střídání.

Poslední léta už se také účastníme turnajů pro starší a pokročilé hráče nad čtyřicet let. Pokaždé jsou to krásná odpoledne a podvečery.

Zdravotní problémy mi nedovolovali hrát fotbal, stal jsem se tak intenzivním cyklistou. Většinou jezdím sám, výjimkou byl rok 2018. To jsem doprovázel tehdy lenocha Martina Sobotku, který dokázal vyhrát sázku, že na kole za rok ujede pět tisíc kilometrů.

Již i dříve jsem se zúčastňoval letních jízd na kole v partě. Když jedu s mladými na Třeboňsko, říkám tomu cyklistický Hilton. Tam totiž mladí musí mít ubytování, jízdu po rovině… Ale prostředí nádherné.

S partou starších jezdíme zpravidla na Moravu. Na těžko, pod širák. A tady je pro mne kolo symbolem svobody. Jedeš kam chceš, zaparkuješ, kde chceš… Přeji si, abych udržel zdraví alespoň na této úrovni a mohl i v případném důchodu jakž takž sportovat.

