Mluvčí nemocnice Tamara Pecková je i nadšenou divadelní ochotnicí

Příběh novoměstské nemocnice spatřil světlo světa koncem loňského roku. Čtenářům nabízí nejen podrobnosti o vývoji zdravotnického zařízení, ale také příběhy lidí, kteří nemocnici budovali, a kteří v ní po léta pracovali nebo pracují. „Co mám zpětnou vazbu, tak jsou lidé s publikací většinou spokojeni, říkají, že se povedla. Nebudu lhát, ozvali se i kritici, kterým se publikace nelíbila. Těch bylo naštěstí podstatně méně,“ říká Tamara Pecková. „Byla to strašně lopotná práce, pročetla jsem všechny noviny od roku 1935 až do roku 2019, které v regionu vycházely. Ale stálo to za to. Je ovšem také pravda, že se tam nedalo dát úplně všechno, knížka měla své limity. Takže chystám rozšířené vydání v elektronické podobě, vyjde letos v listopadu na webových stránkách nemocnice,“ dodává.