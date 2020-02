Jeho učitelem a vzorem byl například Stanislav Chmelíček. „Pocházel od Náměšti nad Oslavou a do Žďáru nad Sázavou se přistěhoval. Nastoupil do Žďasu, kde dělal také fotografa v oddělení propagace. Byl opravdovým fotografem a působil i ve žďárském fotokroužku, do kterého jsem také chodil. Specializoval se na fotografování krajiny a rád se o své zkušenosti s námi podělil. Jednu ze svých fotografií mi nakonec věnoval, je to pohled z Metodky nad Koníkovem. Vzadu jsou vidět Králický Sněžník a Jeseníky. Je to jedno z míst, odkud je opravdu dokonalý výhled,“ vzpomíná na svého učitele a kamaráda Miloslav Sláma.