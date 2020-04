Michalu Vytlačilovi z Bystřice nad Pernštejnem učarovaly orchideje

Michal Vytlačil z Bystřice nad Pernštejnem má zajímavého koníčka. Fotí orchideje. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. „Již od mládí mě fascinovala příroda, a to díky častým rodinným vycházkám do přírody. Tehdy ještě nebylo o digitální fotografii vidu ani slechu. Při našich vycházkách jsem si říkal, že by bylo fajn zachytit tuto krásu kolem a zachovat ji na fotografiích. Jako vzpomínku pro sebe, ale i pro ostatní. Čas běžel a touha přetrvávala, tak jsem si jako teenager pořídil klasický kinofilmový fotoaparát. Při fotografování krajiny byly výsledky uspokojivé, ale při fotografování detailů rostlin a živočichů byl výsledek značně nejistý. Po vyvolání následovalo často zklamání. O to byla větší radost, když se podařil nějaký pěkný záběr. Zlom nastal s příchodem digitální fotografie,“ popisuje své fotografické začátky Michal Vytlačil.