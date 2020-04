Martina Kadlecová Semitam: Ušli jsme kus cesty a neztrácíme hlavu

Havlíčkův Brod – Těm, kteří obtížně hledají práci nebo si ji nemohou udržet, ať už ze zdravotních, či jiných důvodů, těm co upadli do dluhů a hledají z pasti cestu ven nabízí novou šanci a konkrétní pomoc sociální firma Semitam v Havlíčkově Brodě. Firmu založila a vede Martina Kadlecová. S prací s lidmi sociálně vyloučenými a handicapovanými má bohaté zkušenosti. Starala se o mentálně postižené, deset let působila v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. V roce 2016 ji město Havlíčkův Brod udělilo cenu za dlouholetou a přínosnou práci v sociálních službách. V roce 2017 obdržel Semitam ocenění od Kraje Vysočina Skutek roku.

Předchozí 1 z 8 Další 1. Semitam je cesta. Od října 2011 jsme ušli kus cesty. Někdy mílovými kroky, jindy opatrným našlapováním a občas jsme se i točili v kruhu. Nyní jsme už dobře obutí, trénovaní na sprinty i vytrvalostní trati, umíme to přes překážky, orientujeme se v lese i na horách, při zabloudění už neztrácíme hlavu. Jsme hodně pestří a umíme rozvrhnout síly. 2. V překladu: Jsme ekonomicky stabilní, dostatečně vybavení, zvládáme nárazové i dlouhodobé úklidy, v knihařské dílně se snažíme o poctivé řemeslo. Vyrovnáváme se s různými předpisy a byrokratickými nástrahami. Nelekáme se nových výzev a zaměstnávání lidí, kteří se zdají nezaměstnatelnými. Putují s námi lidé se zdravotními či duševními potížemi, se záznamem v trestním rejstříku, přemáhající závislosti, maminky na mateřské dovolené. 3.Spojuje nás chuť pracovat, hledat nové cesty, překonávat sám sebe, jít dál životem čestně a hrdě. Jestli člověk, který odejde z vězení, nedostane práci, nebude mít z čeho žít, je jen otázka času, kdy se vrátí k nelegálnímu způsobu obživy. Navíc se obávám, že s ohledem na současnou těžkou ekonomickou situaci se budou do vězení dostávat i lidé, patřící dosud mezi takzvaně slušné, které tam doženou nesplacené dluhy a zlá finanční situace. 4.Firma začínala s pěti lidmi. Nabízela pouze úklidovou činnost. Pomohl nám ale grant z Evropského sociálního fondu. Díky podpoře projektu nazvaného Sociální podnikání, cesta k odpovědnosti a solidaritě firma rozšířila počet zaměstnanců i nabídku pracovní činnosti. Dnes nabízíme jak úklid kanceláří, tak i domácností, úklid společných prostor v domech a další podobné služby. Zaměstnáváme často Romy. 5.Firma provozuje knihařskou i šicí dílnu. Na částečný úvazek firma zaměstnává i psycholožku a asistentku psychosociální podpory. Začátky ale nebyly jednoduché. Není lehké odhadnout na první pohled, kdo o práci skutečně stojí. Paradoxně snazší je to u žen z výkonu trestu, tam totiž nejde o náhodný výběr. Tradičně problém je najít zaměstnání pro Romy, což konečně odráží celou náladu ve společnosti. 6. Knihařská dílna zaměstnává tři zaměstnance se zdravotním postižením. Nabízíme skutečně autorské a originální výrobky. S radostí musím konstatovat, že platební morálka našich zákazníků se výrazně zlepšila. Až 90 procent z nich platí včas, tak se už nemusíme bát co s námi bude zítra. Do budoucna bychom chtěli rozšířit v našem objektu služby o gastroprovoz o takové malé bistro. 7. Naši novou aktivitou je poradenská služba pro lidi v dluzích Nos vadum. Je bezplatná, zatím ji využívají hlavně lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Radíme jim jak si nastavit rozpočet, jak se vyhnout zadlužování, radíme s insolvencí. Naši klienti mají často finanční potíže, zabředli do dluhů, neumějí hospodařit s penězi, ale také selhávají v komunikaci. Například se podceňují, neumějí hájit svoje zájmy a nebo naopak reagují unáhleně a jsou zbytečně vztahovační. 8. Samozřejmě s některými našimi klienty máme zpětné vazby. Víme, že mají rodinu, děti, že bojují o svoje důstojné místo na slunci. Bohužel ale také víme o některých, co svůj život ještě nezvládli, dokonce se vrátili do vězení. Ale těch je moc málo. Naše klientky, které přišly z výkonu trestu takzvaně recidivují asi jen ve dvaceti procentech případů. Obecně v Česku je recidiva 80 procent.

